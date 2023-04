FAM arrecada mais de 3,5 toneladas de alimentos em Trote Solidário

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi realizado nesta quinta-feira, 27 de abril, mais uma solenidade da prestação de contas do Trote Solidário da FAM Faculdade de Americana. A entrega dos produtos coletados entre os alunos da faculdade aconteceu na sede da FAM e contou com a participação de autoridades locais, representantes da imprensa e de entidades sociais beneficiadas.

Com êxito, os alunos calouros e veteranos da instituição conseguiram arrecadar um total de 3,5 toneladas de alimentos e itens de higiene que foram destinados à treze instituições das cidades de Americana, Santa Barbará do Oeste, Nova Odessa e Sumaré. Entre os mantimentos estão arroz, feijão, macarrão, leite, além de produtos de higiene como pasta de dente, sabonete e outros itens da cesta básica.

