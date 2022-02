Bolsonaro inicia visita à Rússia homenageando soldados comunistas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, iniciou sua viagem à Rússia nesta quarta-feira(16) homenageando o Túmulo do Soldado Desconhecido, um monumento dedicado aos soldados comunistas da União Soviética, que fica em Moscou. A homenagem faz parte do protocolo diplomático de todo chefe de Estado que visita o país.

O presidente do Brasil acompanhou militares russos, que carregavam uma coroa de flores com o desenho da bandeira brasileira, em uma homenagem a soldados e combatentes que prestaram serviços fora de sua terra natal. A solenidade contou com uma marcha da Guarda de Honra russa e um minuto de silêncio em homenagens a soldados mortos em operações militares. A cerimônia faz parte do protocolo de visitas de chefes de Estado a outros países.

Após a colocação da coroa de flores em uma espécie de pedestal, o Hino Nacional brasileiro foi executado, na presença de Bolsonaro. No final do evento, todas as autoridades presentes se posicionaram para uma foto.