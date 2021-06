Bolsonaro quer desobrigar uso de máscara por vacinados e pessoas já infectadas pela Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Jair Bolsonaro disse, durante um evento nesta quinta-feira (10), que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve publicar um parecer para desobrigar o uso de máscara pelas pessoas que já foram vacinadas ou contraíram a covid-19.

“Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, e ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que foram vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado”, disse Bolsonaro.

O uso da máscara, mesmo com a vacinação em andamento no país, já foi defendido pelo Ministério da Saúde em uma postagem no Twitter. “Mesmo com a vacinação contra a Covid-19 avançando cada vez mais, é muito importante continuarmos cuidando uns dos outros. Contra a Covid-19, o cuidado é de cada um. A responsabilidade é de todos. Brasil unido”, disse o órgão na rede social oficial.

Na CPI(Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19, Queiroga defendeu o uso da máscara. Atualmente cerca de 11% da população do Brasil está vacinada.