Bolsonaro tira R$ 83 milhões do Bolsa Família para fazer propaganda do governo

Em nota, o Ministério da Economia informou que o dinheiro estava parado porque a maioria dos beneficiários do programa social está recebendo o auxílio emergencial, que vem de outra dotação no Orçamento.

Ao todo serão transferidos R$ 83.904.162,00 (oitenta e três milhões, novecentos e quatro mil, cento e sessenta e dois reais) do fundo que responsável pelo pagamento do Bolsa Família.