Mais uma idosa da casa de repouso morre com coronavírus em Americana

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou, nesta quinta-feira (4), o falecimento de mais uma residente da casa de longa permanência para idosos, às 13 horas desta data, por Covid-19. Ela tinha 81 anos, sofria de enfisema pulmonar e estava internada na UTI de um hospital particular do município desde o dia 22 de maio. Este é o quarto falecimento de idosos que moravam na mesma casa, onde também foram confirmados mais seis casos positivos da doença entre os idosos, três casos de funcionários e outros três residentes ainda aguardam resultados de exames para a doença.

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” confirmou dois falecimentos hoje de pacientes suspeitos de Covid-19, sendo aguardados os resultados de exames PCR: um idoso de 78 anos, morador do Parque Gramado, que deu entrada às 6 horas no HM e faleceu por volta das 10 horas; e uma idosa de 82 anos, moradora do Jardim da Paz, que já estava internada no HM e faleceu por volta das 5 horas.

O boletim atualizado traz o registro de cinco novos resultados positivos de Covid-19, sendo três após realização de exames PCR: um homem de 42 anos, profissional de saúde, morador do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que está em isolamento domiciliar; um homem de 33 anos, morador do Jaguari, que está internado em hospital particular; e um homem de 55 anos, morador do Parque Universitário, que também está internado em hospital particular. Os outros casos positivos foram confirmados após realização de testes rápidos feitos em laboratórios particulares: dois homens de 32 anos, moradores do Iate Clube de Americana, que estão em isolamento domiciliar.

Americana registrou ainda quatro novos casos suspeitos de Covid-19, que aguardam resultados de exames PCR. Uma profissional de saúde, de 36 anos, moradora do Jardim Recanto, está em isolamento domiciliar, e outras três mulheres, que estão internadas: uma de 51 anos, do bairro Cariobinha, que está em hospital público de Campinas; uma de 30 anos, moradora do Jardim Thelja, que está no Hospital Municipal; e outra de 30 anos, do São Manoel, que também está no Hospital Municipal.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 141 casos positivos, sendo nove óbitos, cinco internados, 22 em isolamento domiciliar e 105 curados; 32 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 12 internados em hospitais, quatro óbitos e 16 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza 520 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.