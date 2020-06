Procon-SP notifica Grupo Smart Fit

Diante da situação apresentada, a empresa deverá informar se todas as unidades encontram-se fechadas e se há algum serviço sendo disponibilizado de forma remota ou à distância; nos casos em que o consumidor solicita o cancelamento do contrato e devolução dos valores pagos, quais são os procedimentos adotados; qual a política de cancelamento, suspensão ou reagendamento dos serviços contratados que vem sendo adotada e quais os canais de atendimento disponibilizados ao consumidor.

A Secretaria Extraordinária de Defesa do Consumidor – Procon São Paulo notificou nesta quarta-feira (3) o Grupo Smart Fit pedindo explicações sobre procedimentos adotados para cancelamento de contratos a pedido do consumidor durante o período da pandemia.