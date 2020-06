Vereador de Nova Odessa está com coronavírus

O vereador de Nova Odessa, Elvis Garcia, foi diagnosticado com o novo Coronavírus. A informação foi divulgada pelo próprio vereador em uma postagem no Facebook nesta quinta-feira(4).



“Trago essa informação em respeito a todos vocês, amigos e familiares. Mas estou bem, sentindo apenas a falta de olfato, por isso resolvi procurar um laboratório para realizar o exame. Não apresento, graças a Deus, nenhum outro sintoma” disse Elvis em uma postagem acompanhada de uma foto com máscara.



“Cumpro isolamento, longe da minha esposa e de minhas filhas, que não foram infectadas”, declarou.



“Que essa postagem possa servir de alerta, pra que todos tenham consciência de como a doença está próxima de cada um de nós! Mas com fé em Deus – algo que eu tenho de sobra – logo estarei totalmente recuperado”, finalizou.