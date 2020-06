Nova Odessa confirma mais quatro casos de coronavírus e total sobe para 44

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa recebeu nesta quinta-feira (4) o resultado de mais quatro exames positivos para coronavírus. Desta forma, o número de moradores infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia sobe para 44, incluindo duas mortes. Por outro lado, a quantidade de pacientes curados passou de 13 para 18.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, Nova Odessa tem ainda 47 casos negativados, 15 casos em investigação (incluindo duas mortes) e 71 pacientes com gripe em acompanhamento.

Uma das pacientes cujo resultado do exame foi divulgado nesta quinta-feira precisou ficar internada na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, mas já recebeu alta e cumpre isolamento domiciliar. Ela tem 59 aos e reside no Jardim dos Ipês. Além dela, também foram infectados dois moradores do Centro: um homem de 39 anos e uma mulher, de 49. Os dados do quarto paciente desta quarta não foi divulgado pela pasta.

“É importante ressaltar que a Prefeitura de Nova Odessa e a Secretaria de Saúde vem, há muito tempo, adotando medidas e colocando em prática ações para minimizar o impacto desta pandemia em nosso município. Criamos a Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, fizemos a locação de respiradores e monitores multiparâmetros, adquirimos EPI’s para os servidores da Saúde, contratamos novos profissionais para reforçar o atendimento à nossa população, realizamos a desinfecção de locais com grande movimentação de pessoas e distribuímos milhares de máscaras faciais em toda a cidade”, disse o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato.