Fiscais da prefeitura orientam comerciantes no centro

Uma equipe da Unidade de Desenvolvimento Econômico, ligada à Secretaria de Planejamento de Americana, realizou, na terça-feira (2/6), um trabalho de orientação junto aos comerciantes do Convívio, no Centro da cidade.

O principal objetivo era esclarecer os pontos do decreto municipal nº 12.465, de 30 de maio, que foi redigido em consonância com as orientações do Plano São Paulo do governo estadual, conforme decreto nº 64.994, de 28 de maio.

Os profissionais passaram pelos estabelecimentos comerciais verificando as condições de reabertura das lojas e esclarecendo sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais por clientes e funcionários, a disponibilização de álcool em gel e a observância do número limite de clientes dentro das lojas e o devido distanciamento entre as pessoas.

O decreto estabelece que o número de clientes dentro da loja não deve ultrapassar o número de atendentes; que seja obedecida a distância de 1,5m entre as pessoas; e, no caso de lojas que prescindam de vendedores, o número total de clientes deve ser de 20% da capacidade máxima do estabelecimento.

Tiago Dias, gerente de uma das lojas visitadas pelo pessoal da UDE, aprovou a visita. “As orientações e a vistoria foram realizadas com total transparência, com esclarecimento de pontos para que possamos conduzir o comércio com segurança, da melhor maneira possível”, afirmou. Vale salientar que o estabelecimento em questão cumpria todas as exigências do decreto.