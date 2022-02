Bombeiros localizam corpo no carro que caiu no Ribeirão Quilombo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Corpo de Bombeiros de Americana confirmou que há pelo menos uma vítima no interior de um veículo Gol, que caiu no Ribeirão Quilombo, em Americana, na tarde desta quarta-feira (2).

De acordo com o comandante do grupamento de Americana, capitão Bruno Gobbo, uma vítima está no interior do veículo presa ao cinto.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O carro seguia pela Avenida Bandeirantes, quando o motorista perdeu o controle por volta das 14h30 e caiu no Ribeirão.

Notícia em atualização