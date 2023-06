Bosch levanta a bandeira LGBTQIA+ ao lado da bandeira do Brasil em suas plantas de Campinas e Curitiba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No dia 1º de junho, a Bosch, renomada empresa de tecnologia e serviços, demonstrou seu apoio à comunidade LGBTQIA+ ao hastear a bandeira gay ao lado da bandeira do Brasil em suas unidades localizadas em Campinas e Curitiba.

O gesto simbólico ocorreu no início do Mês do Orgulho LGBTQIA+, período reconhecido mundialmente por eventos e paradas que celebram a diversidade e lutam pelos direitos e igualdade dessa comunidade.



Por meio de uma postagem em sua conta no Instagram, a empresa compartilhou a iniciativa e expressou seu compromisso com a diversidade e inclusão: “Iniciamos o mês do orgulho! E assumindo o nosso compromisso com a diversidade e inclusão, hasteamos a bandeira LGBTI+ em nossas unidades de Campinas e Curitiba, junto com nossos times super engajados nessa causa. Há alguns anos demos início a essa tradição que nos enche de orgulho”.

A Bosch reforçou o valor do respeito mútuo em sua cultura corporativa e reconheceu que ainda há muito a ser feito: “Aqui na Bosch abraçamos o respeito mútuo. Ainda há muito o que fazer por aqui, mas estamos trabalhando para construir um ambiente acolhedor e justo para todos!”, afirmou a companhia.

