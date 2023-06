Festas juninas e julinas em Americana que você não pode perder

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Chegamos ao mês de junho, e com ele vem a expectativa das tão aguardadas festas juninas e julinas. Essas tradicionais celebrações populares trazem consigo uma explosão de alegria, cultura e sabores típicos, encantando pessoas de todas as idades.

O Portal de Americana separou algumas festas tradicionais da cidade que acontecem em junho e julho. Há opções de atrações musicais, comidas típicas e muita alegria. Confira!



Santo Antônio – Americana

Embora não seja uma festa oficialmente junina, a tradicional Festa de Santo Antônio chega a sua 123ª edição neste ano e acontece nos dias 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 de junho , na Basílica de Americana. Bingo, comidas típicas e grandes shows são as atrações. Confira mais no site da Basílica, clique aqui.

Arraiá Beneficente da Câmara de Americana

A Câmara Municipal de Americana promove no dia 7 de julho, a partir das 18h, a segunda edição do seu arraiá beneficente. Participam neste ano as seguintes entidades: Escola de goleiros, Missão Jeito de Ser, APAE, ADAM, Semear e ADAJU. A entrada é um kg de alimento não perecível e toda a renda será revertida para as entidades.

Escolas municipais

Dia 17 (sábado), às 14h: EMEF Paulo Freire (Rua Jales, 61, Parque Novo Mundo)

Dia 17 (sábado), às 15h: Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver” (Rua Monsenhor Bruno Nardini, 1135, Vila Dainese)

Dia 23 (sexta-feira), às 18h: CIEP Prof. Octávio César Borghi (Rua das Hortências, 1550, Cidade Jardim)

Dia 24 (sábado), às 18h: CIEP Prof. Oniva de Moura Brizola (Rua Ari Barroso, 105, Zanaga)

Bom Jesus

Já em julho, acontece a tradicional Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus. O evento está marcado para os dias 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29. Confira aqui.

São João Carioba

A festa de São João de Carioba é sinônimo de fé e tradição. As festividades acontecem de 8 a 25 de junho, com vasta programação musical e comidas típicas. Confira a programação:

08/6 – Quinta-feira

(19h) – Eder de Luca e Banda

09/6 – Sexta-feira

(19h) – Grupo Poxa

10/6 – Sábado

(18h) – Parada sertaneja

11/6 – Domingo (evento aberto)

(11h30) – Pagode do Rennan (Feijoada)

16/6 – Sexta-feira

(19h) Arteria rock

17/6 – Sábado

(18h) – Samba d’Aninha

18/6 – Domingo (evento fechado)

(11h30) – João Paulo e André (Porco no rolete)

23/6 – Sexta-feira

(19h) – Jack e Willian

24/6 – Sábado

(18h) – Yago Rocha

25/6 – Domingo (show de prêmios)

(11h30) – Bingo (venda de cartelas antecipadas

Mais informações no Instagram, clique aqui.

