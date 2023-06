Prefeito Chico determina auditoria em dívidas R$ 665 milhões de antigos prefeitos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, solicitou à Secretaria Municipal de Fazenda a realização de uma auditoria na dívida previdenciária junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que, hoje, é de aproximadamente R$ 665 milhões. O montante se refere a valores pendentes de pagamentos relativos ao período de agosto de 1996 a março de 2017.

Atualmente, a dívida vem sendo paga de forma parcelada, com mensalidades no valor de R$ 923 mil. A Administração Municipal vem cumprindo com todas as obrigações, realizando tanto os pagamentos mensais, decorrentes das competências atuais, quanto os exigíveis pelo parcelamento contraído, não contribuindo, deste modo, para o aumento dessa dívida.



A equipe técnica da Secretaria de Fazenda já iniciou o levantamento de tudo o que já foi pago pela prefeitura ao INSS, a fim de identificar os critérios aplicados nas cobranças, bem como mapear o cenário dessa dívida.

“Queremos entender detalhadamente essas cobranças efetuadas ao longo de todos estes anos, pensando na saúde financeira do município, para que isto resulte em benefícios à população, uma vez que o valor é bastante expressivo”, disse Chico.

“É um assunto de extrema importância para nós, de caráter relevante em função do volume da dívida e do que ela representa em termos de desembolso de recursos para o Município, haja vista que compromete 1% da Receita Corrente Líquida”, disse a secretária de Fazenda Simone Inácio França Bruno.

