Brasil é confirmado como sede da Copa América

O Ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz Ramos, confirmou na noite desta terça-feira(1), que o Brasil sediará a Copa América. O evento foi recusado como sede pela Argentina por conta do aumento da pandemia da covid-19.

“Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O BR que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público’, postou.