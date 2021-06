Doria defende realização da Copa América no Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador de São Paulo, João Doria(PSDB), defendeu, durante a coletiva de imprensa desta terça-feira(1º), a realização da Copa América no Brasil. O tucano justificou a realização do torneio com base em outras competições nacionais.

“Temos em São Paulo, autorizado pelo governo, os campeonatos estaduais, o

Sul-Americano, torneios para os mais jovens. Temos a Copa do Brasil e o

Brasileirão. Ora, temos que ser coerentes, temos que parar o futebol em São

Paulo, então. Todos os torneios têm que parar”, falou Doria.

“Discriminar especificamente a Copa América porque veio de fruto de

um entendimento do negacionista de Brasília, perderemos o bom senso”, afirmou o governador.

Na noite desta terça, o Ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz Ramos, confirmou que o Brasil sediará a Copa. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO.