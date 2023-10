Cachorro defende tutor durante tentativa de assalto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na última quinta-feira (19), um ato heroico de um fiel amigo de quatro patas surpreendeu moradores de Santo André, cidade da região metropolitana de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que um cachorro defendeu seu tutor durante uma tentativa de assalto.

O vídeo revela o incidente enquanto o homem e seu leal pet caminhavam pela calçada. Duas motocicletas se aproximaram no sentido oposto, mas uma delas fez um retorno inesperado, aproximando-se da vítima.

Em um instante de tensão, o suspeito que estava na garupa da moto desceu e tentou acessar os bolsos do homem. Nesse momento, o cachorro agiu rapidamente, pulando para morder o assaltante. O agressor, surpreendido pela reação do cão, recuou e rapidamente voltou para a moto, acelerando para longe do local.