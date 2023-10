Burger King vai distribuir sanduíches de graça neste sábado para clientes fantasiados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A rede Burger King anunciou por meio de suas redes sociais que irá presentear consumidores que forem vestidos de fantasma ao Drive-Thru com um sanduíche especial de forma totalmente gratuita.

Para esse Halloween, a Heinz e BK fizeram um sanduíche chamado “sobrenatural”. A ação exclusiva acontecerá só no dia 28/10, das 11h às 17h, nos BK Drive participantes.

Em Americana, as duas unidades do BK estão participando da promoção, de acordo com o site oficial.

Saiba como participar da promoção:

– Se fantasie de fantasma

– Retire a sua senha com um colaborador do BK

– Vá para a fila do BK Drive

– Mostre um documento com foto

– Pegue um BK Heinz Sobrenatural por CPF

Mais informações estão disponíveis no site da rede.