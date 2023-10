------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um Fiat Uno pegou fogo na tarde desta quinta-feira (26), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” em Americana.

Felizmente, não houve feridos no incidente, e equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para conter as chamas.

Não há informações sobre o que teria causado o início das chamas no veículo.

Veja o vídeo: