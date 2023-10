Mulher encontrada morta em bueiro foi assassinada pelo companheiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Civil, por meio do 2º Distrito Policial, anunciou hoje que a mulher cujo corpo em estado de decomposição foi descoberto ontem em uma caixa de telefonia subterrânea dentro de um bueiro no Jardim Pérola, foi vítima de homicídio cometido por seu companheiro.

A vítima foi identificada como Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos. O suspeito, José Albert Menezes, de 24 anos, confessou o crime e foi detido por investigadores Éderson e Davi em seu local de trabalho.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, o suspeito admitiu que, após uma discussão na noite de 18 de setembro, asfixiou a vítima, sua companheira. Em seguida, o homem carregou o corpo por aproximadamente 30 metros e o lançou no interior do bueiro, situado entre as Ruas do Chá e do Couro. O casal vivia nas proximidades do local.

O desaparecimento de Maria Carolina Almeida Vieira foi inicialmente registrado por familiares que residem em Aracaju, Sergipe, que relataram o caso às autoridades. A confissão do companheiro e a subsequente prisão forneceram esclarecimentos cruciais sobre o caso.