Prefeitura contrata serviço de rastreadores para controle da frota da Saúde

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, contratou um serviço de instalação de rastreadores para a frota da pasta. A medida vai permitir melhorias no acompanhamento dos serviços prestados no setor de transporte social.

O edital de homologação foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (26). A Prefeitura irá investir R$ 10.899,94 com a contratação do serviço pelo período de 12 meses. O contrato com a empresa Vision Net ainda prevê uma capacitação dos funcionários para o uso e operacionalização do sistema.

Os rastreadores serão instalados em 29 veículos próprios da secretaria, com sistema de monitoramento via GPRS, chip multi operadora, sistema de identificação de motorista, controle de frota, controle de velocidade, aplicativo de gerenciamento móvel, sistema web de gerenciamento, entre outras modalidades técnicas.

“É um investimento tecnológico fundamental e que vai nos auxiliar muito na logística dos atendimentos. O sistema não é apenas para checar a localização do veículo. Ele vai nos proporcionar maior integração entre os condutores e melhorar o nosso processo geral de controle da frota”, afirmou a coordenadora do setor de Transporte Social, Claudia Borges de Oliveira Cappelletti.