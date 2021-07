------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul registrou quantidade significativa de neve no final da tarde e início da noite desta quarta-feira(28).

De acordo com a prefeitura da cidade, os termômetros marcaram 2º graus, mas sensação térmica é de -2° graus.

“São fortes os indícios que teremos muita neve na madrugada e uma das noites mais geladas dos últimos anos”, disse a prefeitura de Gramado nas redes sociais.