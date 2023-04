Câmara aprova legislação mais rígida contra anúncios enganosos em postos de combustíveis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na sessão ordinária realizada nesta terça-feira (4), os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram um substitutivo ao projeto de lei nº 22/2023, de autoria do presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido), e do vereador Silvio Dourado (PL). O projeto visa alterar duas leis municipais que tratam da divulgação de informações sobre preços de combustíveis em Americana e da cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos e empresas que adulteraram ou fraudaram bombas de combustíveis.

A proposta busca aprimorar a legislação já existente e estabelece que os anúncios de preços promocionais devem ser pelo menos 25% menores que os valores reais do produto. Além disso, a divulgação ostensiva de preços musicais apenas em dias e horários específicos, que confundem o consumidor sobre o preço real transmitido, também será proibida.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo