Guarda realiza apreensão de drogas no Cariobinha

Na tarde desta terça-feira (04), a equipe ROMU CANIL 168 da Guarda Municipal de Americana realizou uma operação de patrulhamento na Rua São Joaquim, no Caiobinha, local conhecido pelo constante tráfico de drogas. Durante uma ação, a equipe observou duas pessoas em atitude suspeita e decidiu uma abordagem.

Ao avistar a viatura, uma das verificadas demonstrou nervosismo e começou a chorar, o que levou os guardas a procederem a uma busca pessoal. Foi solicitado o apoio da GCMF Polyane, que encontrou 12 pedras de crack em sua boca e R$ 105,00 no bolso de sua calça. Com a testemunha, foram encontradas duas pedras de crack em seu bolso e R$ 7,00 em seu maço de cigarro, além de um celular.



Ao todo, foram apreendidas 14 porções de crack, totalizando 6g, além de R$ 112,00 em dinheiro e um celular Samsung.

As partes alegaram serem usuárias de crack e foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a autoridade policial determinou a elaboração do BOPC de porte de drogas. Como drogas, o dinheiro e o celular foram compreendidos em auto próprio. As partes foram ouvidas e liberadas, sendo uma na condição de averiguada e outra como testemunha.

