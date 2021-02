Câmara realiza audiência para debater volta às aulas presenciais em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana irá realizar no dia 23 de fevereiro, a partir das 19h, audiência pública para debater as condições e os impactos da volta às aulas presenciais no município. A realização do debate foi solicitada por requerimento de autoria da vereadora Professora Juliana (PT).

A audiência acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da NET, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

De acordo com a parlamentar, é necessário debater com a sociedade a forma como se dará o retorno das aulas presenciais para não colocar em risco a saúde de todos os envolvidos no processo. “Entendemos que é necessária a realização de audiência pública para ouvirmos professores, estudantes, diretores, pais e mães de alunos, secretarias municipais de saúde e educação, médicos, pesquisadores, sindicatos e conselhos municipais a fim de expor e debater argumentos, dados e experiências e realidades, para que o poder público possa agir com discernimento e responsabilidade”, defende Juliana.

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de quatro formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por videoconferência, através do link que será disponibilizado na página especial da audiência no site da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para voltaasaulas@camara-americana.sp.gov.br; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: http://www.camara-americana.sp.gov.br/FaleConosco/AudienciaPublicaVoltaAsAulas.