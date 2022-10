Campanha de vacinação contra a Poliomielite segue até o fim de outubro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com a prorrogação da Campanha Nacional contra a Poliomielite, até o dia 31 de outubro todas as unidades básicas de saúde de Americana seguem aplicando o imunizante e também atualizando as outras vacinas (multivacinação) contempladas no calendário anual de vacinação. A campanha é realizada de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h.

A vacina contra a Poliomielite é destinada às crianças de um ano até quatro anos, 11 meses e 29 dias e todas devem receber a gotinha, independentemente de esquemas vacinais anteriores.

Já a campanha de multivacinação tem como público-alvo crianças a partir de dois meses de idade até adolescentes com 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Os pais ou responsáveis legais devem levar documento da criança, CPF, cartão SUS, comprovante de endereço e a carteira de vacinação de rotina (e de Covid-19, caso seja apta à vacinação).

Desde o início da campanha (no dia 8 de agosto) até o dia 19 de outubro, o município aplicou 6.335 doses contra a Poliomielite e 4.916 de outras vacinas do calendário anual. A cobertura contra a Pólio alcançou até agora 60,5 %, considerando o público-alvo estimado de 10.465 crianças. A meta recomendada pelo Ministério da Saúde é vacinar 95% do público-alvo.