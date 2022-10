Campanha do Rosa do Bem recebe ação envolvendo arquitetos e loja de móveis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A campanha de 2022 do Instituto Rosa do Bem, de prevenção e combate ao câncer de mama, ganha novas ações em sua 12ª edição. A loja Seo Fritz Móveis e Colchões e alguns parceiros farão exposição e campanha compre e doe. Objetivo é colaborar e dar força à campanha do Outubro Rosa na cidade de Americana.

Há anos a família Seo Fritz e Zuhause Móveis e Colchões acompanham e admiram o trabalho da Maria Fernanda Grecco Meneghel, presidente do Rosa do Bem. E sempre preocupados e abertos a ações de valorização da vida, os diretores Christiano Grings e Mara Grings, vão propor um desafio para a equipe: fazer de outubro o melhor mês das lojas e juntos colaborarem com parte das vendas para o instituto.

“Sabemos como é desafiador para algumas mulheres realizar o exame de mama e também fazer acompanhamento ginecológico, por isso, admiramos a Maria Fernanda por propor essa ação anual e ainda proporcionar de forma totalmente voluntária suporte para que essas mulheres façam o tratamento no Hospital de Amor. É genuíno e, para nós, poder colaborar com o Rosa do bem é gratificante”, disse Mara Grings.

As arquitetas que abraçaram essa causa do bem, irão montar ambientes nas lojas com viés na arte e na luta contra o câncer de mama. São elas: Bianca Rodrigues, Camila Pavarin, Darlene Favaretto da Marka Arquitetos, Josi Diniz e Patrícia Coelho da Doma Construtora, Iara Kilaris, Mariana Camargo, Yasmin Ferraz, Maria Santos, Raquel Ometto e a UP3 Arquitetura. O público pode acompanhar as montagens nas redes sociais das lojas e visitando o showroom já completo no mês de outubro.

Para Maria Fernanda Grecco Meneghel, essa parceria demonstra que a união de forças faz realmente muita diferença. “Nossa campanha é voltada todos os anos para a conscientização e pela qualidade de vida. Ter parceiros abraçando essa causa me deixa extremamente feliz, pois meu objetivo desde o início do Rosa do Bem é realizar o sonho de ver os hospitais vazios. Nossa gratidão a todos os participantes deste projeto lindo de amor à vida”, afirmou.

Além de doar 3% de todas as vendas do mês de outubro, a ação ganhou corpo com a Marmoraria Minoro, Lartex e Petri planejados, que juntos ao Seo Fritz e Zuhause irão presentear com um ambiente totalmente planejado uma das 43 flores acompanhadas atualmente pelo instituto, como são chamadas as mulheres que passaram pela campanha, foram diagnosticadas e estão curadas ou em tratamento pelo Rosa do Bem