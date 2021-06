Cetesb multa 37 motoristas em Americana por emissão de fumaça preta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo realizou nesta terça-feira(8), um megacomando de fiscalização de fumaça preta, em mais de 40 pontos, nas principais rodovias do estado e avenidas da capital, multando 797 veículos diesel, que circulavam emitindo fumaça preta em excesso pelos escapamentos. O número total de veículos fiscalizados foi de 52.841.

Em Americana, a fiscalização aconteceu na Rodovia Anhanguera, no KM 128. Foram abordados 2.856 veículos, sendo que 37 foram multados.

A diretora-presidente da CETESB, Patrícia Iglecias, ressaltou a importância da Operação em razão das condições climáticas desfavoráveis dessa época do ano, que acabam por aumentar a concentração de poluentes nas grandes cidades, com aumento de atendimentos e internações hospitalares. “O objetivo da CETESB é reduzir a ocorrência de episódios de poluição do ar que, na Região Metropolitana, normalmente provém de veículos, em especial movidos a diesel”, afirmou.

O diretor Carlos Roberto dos Santos, de Engenharia e Qualidade Ambiental da Companhia, também enfatizou que “a chamada Operação Inverno tem o objetivo de reduzir a ocorrência de episódios críticos de poluição do ar nesta época do ano e, com isso, prevenir o agravamento dos problemas de saúde da população, especialmente, as crianças, os idosos e os indivíduos com problemas respiratórios ou com baixa resistência imunológica.”