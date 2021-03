Chico sai na frente de Doria e antecipa vacinação de pessoas com 68 anos para amanhã

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 68 anos ou mais terá início nesta quinta-feira (1/4), um dia antes do previsto pelo governador de São Paulo, João Doria. A vacinação vai acontecer no drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte, na altura do portal da cidade, das 8h às 16h, e também por meio de agendamento no site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br).

O drive thru da UBS Cillos, na Avenida De Cillo, não funcionará nem quinta, e nem sexta, em função do feriado, sendo retomada a vacinação da segunda dose na próxima segunda-feira (5).

Americana recebeu nesta quarta-feira (31) um lote de 4.090 doses de vacina Coronavac, sendo 1.870 para a primeira dose e 2.220 para a segunda dose, que terá início na próxima semana.

Para a vacinação os moradores precisam apresentar um documento com foto, CPF, comprovante de endereço, além do cartão de vacina, caso seja para a segunda dose.

Vale lembrar que a abertura dos drive thrus será avaliada diariamente, e seu funcionamento estará condicionado à demanda para o local.