Cobasi inaugura mega loja no Tivoli Shopping

A marca pet, aguardada por toda a região, chega para incrementar ainda mais o mix de lojas do empreendimento. No ano passado o shopping inaugurou 17 lojas.

A rede Cobasi inaugurou sua mega loja no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. A marca que possui cerca de 100 lojas em todo o Brasil é especializada em produtos para pets com o conceito “O shopping do seu animal”.