Com ingressos que chegam a R$120, Ronaldinho Gaúcho participa do “Jogo dos Famosos” em Americana

Em abril, Americana recebe Ronaldinho Gaúcho e outros ex-jogadores ilustres para o “Jogo dos Famosos” no Estádio Décio Vitta (Rio Brancão). O Evento acontece no dia 23, às 11h, com ingressos que chegam a R$120.

Além de Ronaldinho Gaúcho, a grande atração, a lista de confirmados tem nomes como Aloísio Chulapa, ex-São Paulo; Amaral, ex-Palmeiras; Flávio Conceição, ex-Palmeiras; Giovanni, ex-Santos; Túlio Maravilha; Júnior, pentacampeão; Gléguer Zorzin, ex-Corinthians; Renaldo, ex-Atlético Mineiro; Thiago Gentil, ex-Palmeiras; Macedo, ex-São Paulo; o ex-boxeador Popó Freitas, o humorista Pedro Manso, entre outros. Além dos ex-atletas, vão participar também alguns “influencers”.

Ronaldinho Gaúcho gravou um vídeo convocando os torcedores a comparecerem no jogo festivo do dia 23 de abril que será transmitido ao vivo pela Band.

Ainda nos próximos dias serão confirmados nomes de mais convidados, entre grandes estrelas do futebol e personalidades.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do site Digital Ingressos. Os valores dos ingressos são R$ 80 (arquibancada) a R$ 120 (cativa). Quem adquirir os bilhetes com antecedência terá direito a meia entrada.

Haverá arrecadação de 1 kg de alimento não perecível (não obrigatório). Os alimentos devem ser entregues no dia do evento e serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Americana, assim como parte do dinheiro da bilheteria. A empresa organizadora não informou a porcentagem das vendas que serão doadas ao Fundo.

