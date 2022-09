Com vários problemas estruturais, prefeitura inaugura reforma da quadra do São Vito

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A prefeitura de Americana inaugurou na manhã desta quinta-feira(1º) a reforma da quadra poliesportiva localizada Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito. A reforma contempla apenas a parte interna da quadra, onde o ginásio conta com diversos problemas estruturais.

Mesmo com a reforma que custou cerca de R$300 mil, o ginásio está com a pintura externa velha e mofada, parte dos refletores internos estão queimados e as grades internas não receberam pintura. O maior problema está no telhado que possui diversos vazamentos que permitem a entrada da água em dias de chuva.

A reforma contou com a instalação de piso vinílico em PVC – que é sensível a água- , par de traves móveis para futebol de salão e handebol, par de postes para rede de vôlei oficial e par de tabelas de basquete em acrílico.

Ouvida pelo Portal de Americana, a secretária de Esportes de Americana, Grasiele Rezende, disse que a reforma do telhado ainda está na fase de orçamento e que não há previsão para as obras. “Não esperávamos que a obra do estado fosse acontecer tão rápido. Fomos pegos de surpresa”, justificou ela.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli(PV), também foi surpreendido com a falta de manutenção no local no dia da inauguração. Descontente com o que viu, o chegar no ginásio, ele cobrou os assessores e secretários responsáveis para o andamento da manutenção.

A obra foi viabilizada pela Secretaria Estadual de Esportes, que adquiriu e transferiu os equipamentos e providenciou pessoal especializado para as obras por meio do Programa 100% Esporte.