Comércio de Sumaré vai funcionar das 10h às 14h

Sumaré que está classificada na fase 2 (zona cor laranja) do plano que prevê a reabertura gradual em cinco fases, retoma suas atividades nesta segunda-feira(1° de junho). Um decreto publicado ontem(29), pela prefeitura, estabelece as regras para o funcionamento do setor.

Conforme decreto municipal que libera as atividades, o comércio varejista, escritórios e imobiliárias e concessionárias poderão funcionar das 10h às 14h. Shopping Center, galerias e estabelecimentos simulares também terão de funcionar em horário reduzido, das 16h às 20h.

O presidente da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), Juarez Pereira da Silva, reforça que comerciantes e prestadores de serviços devem ficar atentos às regras que precisam ser cumpridas. Silva ressalta que o cumprimento das medidas é fundamental para que a retomada das atividades ocorra de maneira consciente e responsável. “É preciso uma reabertura séria e comprometida para que possamos avançar para as próximas fases de flexibilização com segurança”, afirma.

Regras para a reabertura das atividades em Sumaré (fase 2)

Comércio Varejista, Escritórios, Concessionárias e Imobiliárias.

– Capacidade limitada a 20%.

– Funcionamento das 10h às 14h.

– Disponibilizar álcool em gel para os usuários.

– Manter o distanciamento de dois metros entre clientes e funcionários.

– Manter a higienização dos ambientes.

– Liberar a entrada apenas dos consumidores que estiverem de máscara e respeitando a distância mínima.

Shopping Center, Galerias e estabelecimentos congêneres

– Capacidade 20% limitada.

– Horário de funcionamento reduzido a 4 horas seguidas, das 16h às 20h.

– Manter a praça de alimentação fechada.

– Disponibilizar álcool em gel para os usuários.

– Manter o distanciamento de dois metros entre clientes e funcionários.

– Liberar a entrada apenas dos consumidores que estiverem de máscara e respeitando a distância mínima.