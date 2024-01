Construção da nova UBS do Parque da Liberdade avança

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade seguem em ritmo acelerado e avançam em várias frentes de trabalho. A construção já recebeu a estruturação da laje e das paredes, um muro lateral, instalação das redes hidráulica, elétrica e dos reservatórios de água, além de reboco nas paredes internas e instalação de parte do telhado.

Na etapa atual, as intervenções consistem na instalação da estrutura metálica da recepção, regularização do contrapiso para assentamento do porcelanato, preparação da mureta para acesso, implantação da entrada de energia e das caixas de passagem de esgoto e início da instalação das esquadrias.

A nova UBS vai oferecer toda a assistência primária em saúde, por meio de equipe multidisciplinar composta por médico clínico, médico de família e pediatra, além dos profissionais da área de enfermagem.

“Muito em breve os moradores do Parque da Liberdade contarão com um prédio amplo e adequado para os procedimentos de atenção primária à saúde, com mais comodidade e melhores condições de atendimento. É isso que nossa população merece e que seguimos buscando diariamente”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O novo prédio está sendo viabilizado por meio do programa Qualivida/Saúde, do Governo do Estado de São Paulo. Serão R$ 1.046.091,49 em investimentos, sendo R$ 835 mil de repasse estadual e R$ 211.091,49 de contrapartida do município. Os recursos foram intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

Por intermédio do vereador Marcos Caetano, o deputado estadual Dirceu Dalben destinou uma emenda no valor de R$ 300 mil para compra de equipamentos para a unidade. Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.