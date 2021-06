------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em uma área de quase 7 mil metros quadrados, com localização privilegiada e acesso fácil aos principais pontos da cidade, é lançado o ONE HOME RESIDENCE, um empreendimento moderno, para famílias atuais.

Em 82 metros quadrados, plantas com dois e três dormitórios, contemplam uma suíte, iluminação e ventilação natural, aquecimento a gás, varanda gourmet com churrasqueira, 4 pontos para ar condicionado e ambientes integrados facilitando o dia a dia de quem tem pressa e ao mesmo tempo quer viver bons momentos no lar, em família.

Tudo foi cuidadosamente pensado e a obra será realizada pela tradicional Construtora Sega, já reconhecida por empreendimentos entregues no prazo e acabamentos de primeira qualidade.

A obra prevê três torres, sendo duas com 16 andares e uma com 17 andares, com dois elevadores por torre, quatro apartamentos por andar, em um total de 196 unidades disponíveis.

Na área social, estão previstas piscinas aquecidas, salão de festas com cozinha, espaço fitness, sala multimídia, espaço kids, quadra poliesportiva, playground e quiosque com churrasqueira, tudo entregue equipado e decorado para garantir o lazer e o acolhimento de famílias e amigos no dia a dia e finais de semana.

Como diferenciais, guarita blindada e acesso com clausura ( garantindo a segurança total), wifi nas áreas comuns, tomadas USB na suíte, ponto para máquina de lavar louça, venezianas com persianas integradas, ar condicionado nas áreas comuns, sistemas de câmeras, e aquecimento a gás nos chuveiros e torneiras de cozinha e banheiros.

“O One Home Residence foi pensado para suprir a necessidade de famílias que residem na região e buscam tranquilidade e espaço amplo, com soluções rápidas para entrar e sair da cidade. Para aqueles que buscam morar bem no interior do estado, em apartamentos elegantes e práticos, como os da capital” – afirma Marcel Sega, diretor da construtora.

O ponto de vendas e o decorado do Onde Home fica na Av. Castelhanos, 562 – Jardim Jacyra – Americana.

Mais informações acesse o site https://www.construtorasega.com.br/empreendimento/onehomeresidence (Clique aqui)