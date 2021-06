Chico destaca ampliação de leitos no HM e pede consciência da população

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli(PV) realizou uma transmissão ao vivo no Facebook nesta sexta-feira(18), para pedir o apoio da população nas medidas de combate ao coronavírus em Americana. O prefeito também destacou o aumento de leitos que a prefeitura realizou no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

“Nós tínhamos quando assumimos aproximadamente 15 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), nós dobramos para 30. Nós tínhamos 20 leitos de enfermaria, dobramos para 40”, destacou o prefeito ao lado do vice, Odir Demarchi e do superintendente da FUSAME (Fundação de Saúde de Americana), Edson Eduardo.

Outra ação destacada por Chico foi a compra de testes de covid e respiradores para o HM com a devolução antecipada do duodécimo do legislativo. “Compramos 20 mil testes rápidos e 12 respiradores em parceria com a Câmara Municipal. Estamos trabalhando na vacinação de segunda à sábado”, afirmou

O prefeito também pediu consciência da população. “Precisamos da parceria da comunidade como um todo. Já, já tudo isso vai ficar no passado.”, disse.