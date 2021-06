Chico promete intensificar fiscalização e diz que a pandemia “está sob controle”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli(PV), afirmou nesta sexta-feira(18), em entrevista coletiva para a imprensa, que vai intensificar a fiscalização de estabelecimentos para garantir as medidas de segurança contra a covid-19.

“Estamos trabalhando e apertando o cerco para que esses estabelecimentos comerciais cumpram o protocolo São Paulo, os horários estabelecidos, ou seja, até as 21 horas. E proibir as aglomerações que forem encontradas em praças públicas, eventos, baladas e outros estabelecimentos”, disse Chico.

O prefeito reforçou que a cidade segue o Plano São Paulo, mas não explicou o motivo de ainda não ter adotado medidas mais restritivas seguindo a orientação do governador, João Doria, que recomendou que as cidades com mais de 90% de ocupação nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva aumentem as restrições.

“Estamos atentos, os números são altos, temos 100% na enfermaria, mais de 80% nas UTIs, enfim, está sob controle”, garantiu.

FISCALIZAÇÃO

Após o anuncio do prefeito, uma ação da Guarda Municipal e da Unidade de Vigilância Sanitária autuou 8 estabelecimentos na noite desta sexta-feira. Leia mais aqui.