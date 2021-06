FAM recebe 1460 pessoas para vacinação contra a Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O sábado foi de vacinação contra a COVID-19 na FAM – Faculdade de Americana. No total, foram vacinados 1460 pessoas durante todo o dia com a vacina Astrazeneca – produzida no Brasil pela Fiocruz. Durante o evento também foi divulgado que na segunda-feira, dia 21, a Instituição receberá mais um dia de vacinação para 1500 pessoas.

Ainda pela manhã, o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi passaram pela faculdade para acompanhar a vacinação. Chico Sardelli aprovou toda a estrutura fornecida pela Faculdade de Americana. “Vejo com muito carinho essa acolhida que a FAM fez nesse momento tão importante da saúde de nossa cidade. Uma parceria estabelecida com segurança, comodidade, atendendo as normas gerais da saúde pública , voluntários, gente feliz, tomando vacina, agradeço ao Gustavo(FAM) pela parceria por estar sempre presente em momentos importantes na vida do americanense”, elogiou Sardelli.

Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM, lembra que a Instituição ofereceu toda a infraestrutura e as pessoas gratuitamente para a vacinação em uma parceria público -privada junta à Prefeitura de Americana.

“Parceria muito importante para o município e toda a ação está sendo voluntária por nossos alunos, professores e colaboradores. E na segunda-feira, vamos continuar com mais 1500 pessoas vacinadas”, disse Azzolini.

E após receber a vacina, a emoção daqueles que foram vacinados aumenta por um momento de esperança por dias melhores.

Rosemeire da Silva disse estar muito feliz por receber a vacina. “Hoje tive essa oportunidade de estar imunizada deste vírus. Só gratidão”, disse.

Vanda Reame elogiou todo o processo para receber a vacina. “Foi super tranquilo fazer meu cadastramento e agora chegou a hora de tomar a minha vacina”, disse instantes antes de ser vacinada.

A realização da vacinação é uma parceria público-privada entre a FAM – Faculdade de Americana e a Secretaria de Saúde da cidade. A FAM ofereceu toda a infraestrutura, além de 100 pessoas entre colaboradores e alunos, todos voluntários, para a recepção, cadastramento, preenchimento da carteira de vacinação e aplicação da vacina, todos sob coordenação de professores e supervisão da Secretaria de Saúde do município obedecendo protocolos de segurança.