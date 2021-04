------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um corpo foi localizado na tarde desta sexta-feira (2), na Avenida dos Bandeirantes, em Americana.

De acordo com as primeiras informações, o corpo do sexo masculino estava dentro Ribeirão Quilombo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou de dentro da água.

O local segue isolado e aguarda a chegada da perícia. O caso ainda está em andamento e a vítima ainda não foi identificada.