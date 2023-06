Daniela Lima é a nova contratada da GloboNews

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A partir de julho, a GloboNews terá uma série de novidades em sua programação matinal e aos domingos. Conhecida pela busca incansável por notícias exclusivas, a experiente jornalista Daniela Lima chega ao canal para enriquecer ainda mais o time feminino do ‘Conexão GloboNews’, que é ancorado diretamente de três das principais capitais do país. De São Paulo, a jornalista vai dividir o comando do telejornal – que passa a ser exibido das 9h30 às 13h – com Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, em Brasília. Daniela já passou pelos principais jornais do país, como Folha de São Paulo e Correio Braziliense, e pela revista Veja. Na TV, estreou como apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura. Seu último trabalho foi como âncora da CNN Brasil.

O ‘Em Ponto’ vai ao ar das 7h às 9h30, e passará a ser comandado por Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, focando ainda mais na cobertura política e econômica, demanda do público do horário. Com mais de 40 anos de carreira e na GloboNews desde 2006, Mônica já foi editora-chefe e apresentadora do ‘Jornal Hoje’ e do ‘Jornal da Globo’, e passou pelas bancadas do ‘Bom Dia São Paulo’ e ‘Bom Dia Brasil’. Já Tiago Eltz foi correspondente da Globo em Nova York durante cinco anos, onde cobriu a última eleição americana. Desde agosto do ano passado, apresentava o ‘GloboNews Mais’ ao lado de Julia Duailibi.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

E aos domingos, Bete Pacheco, que estava interina no ‘Conexão GloboNews’, estreia na ancoragem do ‘Especial de Domingo’, das 18h às 23h, ao lado de Erick Bang. A jornalista faz parte do seleto grupo de profissionais que lançou a GloboNews, em 1996. A trajetória de Bete, muito ligada às editorias de Cultura e Educação na capital paulista, vai contribuir ainda mais com o noticiário dominical. Já Erick Bang apresentava os telejornais vespertinos do canal nos finais de semana e, durante 11 anos, comandou os telejornais da madrugada. Antes, passou pelo Sistema Globo de Rádio.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)