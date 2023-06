SJSP e Fenaj divulgam nota em defesa de jornalista atacado pelo vereador Gualter Amado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Regional Campinas do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) divulgaram uma nota oficial expressando preocupação e solidariedade ao jornalista Willian Moreira, do Portal de Americana, que foi agredido verbalmente pelo vereador Gualter Amado, do partido Republicanos. A agressão ocorreu quando o jornalista questionou o parlamentar sobre uma irregularidade cometida por ele durante o exercício de sua profissão.

Conforme o Portal mostrou, na terça-feira (20), o vereador perdeu a compostura após ser abordado pelo jornalista, chegando a invadir a sala de imprensa da Câmara Municipal de Americana. O motivo para o episódio foi o questionamento feito pelo repórter sobre o uso indevido de vagas destinadas a visitantes da Casa Legislativa.

“A crescente violência contra jornalistas no país é uma preocupação, e os parlamentares, eleitos pelo povo, têm a obrigação de serem guardiões da democracia, respeitando e dando exemplos àqueles que os elegeram. Infelizmente, não é isso que tem ocorrido em vários casos”, destacou a nota divulgada pelas entidades.

As entidades representativas dos jornalistas estão acompanhando atentamente todos os casos de violência contra os profissionais, tanto verbal quanto física. Nesse sentido, elas também estarão acompanhando e aguardando as providências a serem tomadas pela Câmara Municipal de Americana em relação a esse caso específico.

Leia a nota na íntegra:

Regional Campinas do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo

Federação Nacional do Jornalistas – Fenaj”

