Defesa Civil emite alerta com previsão de 6°C e sensação térmica de 5°C na região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para toda a população sobre a chegada iminente de uma frente fria que irá provocar uma queda significativa nas temperaturas durante o final de semana. Além disso, as chuvas perderão força a partir da sexta-feira, 16, e o tempo ficará mais estável no sábado e domingo.

De acordo com a Defesa Civil, a região de Campinas será uma das mais afetadas, com previsão de mínimas em torno de 6°C e sensação térmica de 5°C. Diante desse cenário, a Defesa Civil do Estado faz um apelo à população para que tome os devidos cuidados durante esse período, pois a queda brusca de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

A hipotermia é uma das principais preocupações nesse clima extremo, e crianças e idosos são mais suscetíveis a doenças agravadas pelo frio. É essencial manter-se agasalhado, utilizando roupas adequadas para proteger o corpo do frio intenso. Além disso, a Defesa Civil ressalta a importância de ficar atento ao estado de saúde de familiares e vizinhos, especialmente aqueles que são mais vulneráveis.

Outra orientação é estar atento às pessoas em situação de rua. Diante das baixas temperaturas, é fundamental agir solidariamente e acionar a Defesa Civil pelo número 199 caso se depare com alguém em condições precárias de abrigo. Através desse contato, será possível encaminhar o atendimento adequado para proteger essas pessoas durante o período de frio intenso.

A Defesa Civil reforça a importância de seguir todas as orientações e cuidados necessários para garantir a segurança e o bem-estar de todos nesse período de queda de temperatura. Esteja preparado, agasalhe-se adequadamente e esteja atento às pessoas ao seu redor. Com medidas preventivas e apoio mútuo, é possível enfrentar esse desafio climático com mais segurança e solidariedade.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)