PF faz busca e apreensão contra o senador Marcos do Val

Na tarde desta quinta-feira (15), a Polícia Federal (PF) deu início a uma operação de busca e apreensão nos endereços do senador Marcos do Val, do partido Podemos, representante do estado do Espírito Santo. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e abrange diversos locais, incluindo o gabinete de Do Val no Senado Federal, localizado na capital brasileira.

As investigações que levaram à emissão da ordem judicial tiveram início em 2 de fevereiro, quando o senador concedeu uma entrevista à revista Veja, na qual alegou ter sido “extorquido” pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Segundo Do Val, Bolsonaro teria solicitado sua participação em uma trama golpista, na qual ele seria responsável por grampear Alexandre de Moraes, ministro do STF, com o objetivo de promover um pedido ilegal de prisão do magistrado, interferindo, assim, nas atividades do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nos resultados das eleições de outubro.

Posteriormente, em entrevista à CNN no mesmo dia, o senador confirmou que o ex-deputado federal Daniel Silveira o levou a uma reunião na qual se discutiu um possível golpe de Estado. Do Val também revelou ter informado o ministro Alexandre de Moraes sobre o plano. Durante essa entrevista, o senador enfatizou que não foi coagido por Bolsonaro, alegando que o ex-presidente permaneceu em silêncio durante a referida reunião com Silveira.

As informações prestadas pelo senador despertaram a atenção das autoridades, culminando na ação de busca e apreensão realizada hoje pela Polícia Federal.

