TSE mantém multa a Tarcísio por propaganda antecipada

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta-feira, 15, por unanimidade, manter a multa de R$ 5 mil imposta ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por propaganda eleitoral antecipada em 2022.

A Corte julgou recurso de Tarcísio contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Nas redes sociais, o então pré-candidato havia publicado vídeo com as expressões “São Paulo precisa de Tarcísio Gomes de Freitas no comando”, “Agora chegou a nossa vez. Chegou a vez de São Paulo. É hora de Tarcísio”.

Os ministros consideraram que o conteúdo caracteriza pedido explícito de voto, o que é proibido antes do início oficial da campanha eleitoral.

