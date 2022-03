Defesa Civil participa de curso de pilotagem de drone

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A equipe da Defesa Civil de Americana participou do curso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (drone), concluído no dia 18 de março, na sede da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), em Campinas. A atividade foi promovida pela Defesa Civil de Campinas, Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS), com apoio da Agemcamp – Agência Metropolitana de Campinas e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Avançado de Rio Claro.

“Já conquistamos a certificação de habilitação de pilotagem de drone, um dos requisitos para que o município esteja apto a receber recursos para a criação do Centro de Operação de Emergência. O apoio de um equipamento drone será muito importante para auxiliar no trabalho e ações de prevenção da Defesa Civil no município”, disse o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

Representantes de 12 cidades participaram do curso, exigência determinada pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC para o repasse de recursos.