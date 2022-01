Derli Papelaria oferece produtos de qualidade e comodidade para a volta às aulas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com 25 anos de experiência na venda de material escolar, Derli Papelaria, que fica no bairro Jardim Ipiranga, em Americana, oferece tudo o que o aluno precisa para a volta às aulas com qualidade de produtos e comodidade no atendimento.

“A compra do material escolar é um investimento que deverá ser feito pensando em todo o período escolar, e a experiência e profissionalismo da papelaria são fatores importantes para a tomada de decisão daquilo que será melhor para o aluno”, destaca o proprietário Lucas Leoncine.

O papeleiro fala ainda que muitos comércios de outros segmentos neste período de volta às aulas se arriscam oferendo produtos que, na maioria das vezes, não são adequados para a idade ou não são exatamente o que o colégio pede na lista de material, o que atrapalha na produção e evolução pedagógica do aluno.

A dica para o volta as aulas é procurar lojas especializadas, que ofereçam o produto adequado e de acordo com o especificado na lista de material escolar. Outra vantagem é que durante todo o ano escolar você poderá fazer as reposições e cobrar a garantia dos produtos.

“Uma lista de material escolar pode passar de 100 itens e somente as papelarias podem atender essa demanda de variedade e quantidade com profissionalismo e qualidade”, afirma Leoncine.

Um diferencial para os pais é que eles podem enviar a lista de material via e-mail e os profissionais da Derli separam e avisam sobre a retirada. Esse processo economiza tempo e facilita para os pais que não conseguem esperar na loja. A papelaria também oferece um brinde para os pais que comprarem a lista completa, uma cartela de etiquetas de identificação com o nome do aluno, são 70 etiquetas que facilita e ajuda os pais.

A Derli Papelaria fica na Rua Itapemirim, 646 no bairro Jardim Ipiranga em Americana, o telefone é o (19)3601-2455, e o pedidos podem ser efetuados via Whatsapp (19)99987-6662 e via e-mail [email protected] A papelaria oferece desconto para pagamentos a vista em dinheiro, no pix e no débito e também oferece o parcelamento no cartão de crédito em até 5X sem juros.