Vereador de SBO, Felipe Corá é internado com covid-19

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Corá(Patriotas), foi internado neste sábado(22), no Hospital da Unimed, em Americana, com covid-19.

Após testar positivo para o vírus, o vereador precisou ser internado devido a um quadro de insuficiência respiratória.

“Iremos vencer mais essa etapa acreditando na vitória com coragem, força e fé. Conto suas orações”, disse Corá em uma postagem no Facebook. “Isso mostra mais uma vez que mesmo tomando as vacinas, é preciso seguir com os cuidados”, completou.