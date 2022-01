Vice-prefeito Odir Demarchi testa positivo para covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana informou, por meio de nota enviada à imprensa, que o vice-prefeito, Odir Demarchi, foi diagnosticado com Covid-19 na manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com a assessoria de imprensa do executivo, Odir já está em isolamento desde a semana passada quando teve contato com uma pessoa confirmada para Covid, e passa bem.



“O prefeito Chico Sardelli vem acompanhando a situação e não está com Covid”, trouxe a nota.