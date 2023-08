Dise descobre “casa bomba” que guardava drogas no Jardim Terramérica

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, realizou uma operação na manhã desta quinta-feira(3), com o objetivo de combater o tráfico de drogas nos bairros Jardim Brasília e Terramérica, em Americana.

A operação, intitulada “Terramérica”, foi deflagrada após uma denúncia anônima recebida pelo “Disque Denúncia” da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. As partidas tiveram início para confirmar a veracidade das informações relatadas na denúncia.

De acordo com as informações, um imóvel da região era usado como ponto de armazenamento e venda de drogas. Durante as diligências, uma mulher suspeita de ser a responsável pelo local foi abordada pelas autoridades em frente à residência sob investigação.

Após uma entrevista com os policiais da DISE, a suspeita confessou possuir uma grande quantidade de drogas armazenadas em sua casa. Ela ainda revelou que recebia R$ 200,00 por cada “bolsa” de drogas que mantinha em sua posse.

Diante da situação, a investigação foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Durante uma ação, foram apreendidas 113 porções de maconha, totalizando 352 gramas, além de uma balança digital, dois celulares, anotações manuscritas com contabilidade e um valor de R$22,00.

A ocorrência e os itens apreendidos foram encaminhados à sede da DISE, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e decidiu lavrar o Auto de Prisão em Flagrante Delito, corroborando a prisão da suspeita.

A mulher indiciada, identificada como TGMM, de 21 anos e atendente, foi escoltada até a Cadeia Pública de Monte Mor, onde permanecerá sob custódia, aguardando Audiência de Custódia.