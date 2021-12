Documentário da Camisa 1 grava suas últimas cenas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O filme documentário que conta a história do goleiro Daniel Fuzato, goleiro do Roma/Itália, e da Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, gravou suas últimas cenas em Americana.

Divididas em dois dias, as gravações aconteceram em três locações, na sede da Camisa 1, em um campo de terra do bairro Jardim Brasília e na casa dos pais do Daniel.

As cenas contaram, por exemplo, a chegada do goleiro à Escola de Goleiros, além da captação das fotos de arquivo pessoal, camisas de futebol e troféus. O ponto alto das gravações aconteceram na rua, em frente à própria Escola, além de um campo de terra no Jardim Brasília, que contou com a participação dos alunos da Camisa 1 e garotos do bairro.

“Foram dois dias especiais, que conseguimos mostrar que o futebol acontece nos mais diversos lugares, na rua, no society e em um campo de terra, em uma linda praça. Cenas que hoje são difíceis de acompanhar, como um garoto com um chinelo nas mãos fazendo a vez das luvas, pés no chão, sol quente e muita alegria, que faz a gente se apaixonar pelo futebol”, disse muito emocionado o jornalista Alex Ferreira, roteirista e idealizador do filme.

A partir de agora, todo o material captado parte para o processo de edição de vídeo e produção de áudio. O filme tem estreia prevista para dia 26 de abril de 2022, dia do goleiro.

O filme tem realização do PROAC (Programa de Ação Cultural) e da produtora de vídeo iTV Vídeo e Comunicação, patrocínio dos Supermercados São Vicente, da Papirus, além do apoio da Sanfarma, MBM Logística, Indústrias Najar e Camisa 1. A produção cultural é da 3marias e a direção geral é de Pablo Uranga.