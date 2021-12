Câmara entra em recesso e deve retornar já em nova sede

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Começou nesta terça-feira(21), o recesso de final de ano da Câmara Municipal de Americana. O período de ‘férias’ deve seguir até o dia 19 de janeiro, quando a casa deve retomar os trabalhos já em novo local.

O legislativo de Americana deixará o imóvel do antigo colégio Divino Salvador e deve iniciar 2022 ocupando um prédio, que fica na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam.

A mudança da sede foi anunciada pelo presidente da Câmara, Thiago Martins(PV), em abril deste ano. De acordo com ele, a mudança vai proporcionar uma economia mensal de R$ 22 mil com o aluguel.

Ouvido pelo Portal de Americana nesta terça, o presidente disse que a expectativa é que a primeira sessão do ano já seja no novo prédio, no dia 20 de janeiro. “A minha vontade é de ser lá sim. Mas, caso não dê tempo, fazemos as primeiras no atual prédio”, disse Martins.